リオ・オープン大会期間：2026年2月17日～2026年2月23日開催地：ブラジル リオデジャネイロコート：クレー（赤土）結果：[ジェーミー ファリア] 2 - 0 [セバスチャン バエス] 試合の詳細データはこちら≫ リオ・オープン第2日がブラジル リオデジャネイロで行われ、男子シングルス1回戦で、ジェーミー ファリアと第4シードのセバスチャン バエスが対戦した