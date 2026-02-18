18日前引けの日経平均株価は5日ぶり反発。前日比686.97円（1.21％）高の5万7253.46円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1250、値下がりは302、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を165.46円押し上げ。次いでＴＤＫ が82.48円、ファストリ が55.35円、イビデン が28.75円、豊田通商 が27.38円と続いた。 マイ