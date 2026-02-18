18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数896、値下がり銘柄数471と、値上がりが優勢だった。 個別ではＳＤＳホールディングス、放電精密加工研究所がストップ高。ミクロン精密は一時ストップ高と値を飛ばした。ＴＡＮＡＫＥＮ、住石ホールディングス、第一カッター興業、日本ドライケミカル、日本基礎技術など109銘柄は昨年来高値を更新。テクニスコ、アミファ、太洋テクノレックス、ギ