18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.2％減の1948億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.5％増の1557億円だった。 個別ではＮＺＡＭＴＯＰＩＸ 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 、ｉシェアーズ米国リートＥＴＦ 、ＯｎｅＥＴＦ日本国債１７－２０年