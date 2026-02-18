18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数336、値下がり銘柄数220と、値上がりが優勢だった。 個別ではアスア、ダイナミックマッププラットフォーム、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ、シンバイオ製薬、ＱＤレーザがストップ高。デジタルグリッドは一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー、ＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ、日本ファルコム、オンコリスバイオファーマ、