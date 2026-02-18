リンクをコピーする

18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ106944 7.5 55150 ２. 野村日経平均 1223540.0 59460 ３. 日経Ｄインバ 11826 -14.34411 ４. 楽天Ｗブル8688 -12.9 65560