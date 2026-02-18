指定薬物を使用したとして起訴されたカープの羽月隆太郎被告について、広島地裁は18日付で、保釈を認める決定をしました。保釈金は300万円で、すでに納付が確認されたということです。このあと、羽月被告は広島市内の留置施設から保釈される見通しです。（2026年2月18日午前11時30分）