17日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の千葉ドットは、3月8日（日）に行われる北海道イエロースターズ戦と、22日（日）に行われる東京ヴェルディ戦の試合終了後に、オフィシャルファンクラブ「DOTS CLUB」の会員、パートナー企業、選手によるアフターパーティーを開催することをクラブ公式SNSで発表した。 会場は、試合が行われるYohaSアリーナ～本能に、感