【ワシントン共同】米軍普天間飛行場の返還を巡り米国防総省が文書で、留保条件を付けていたことが17日分かった。移設先の辺野古には長い滑走路が整備されず、日本の代替滑走路選定まで「普天間の施設は返還されない」と説明した。