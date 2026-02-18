チームジャパンの活躍が続くミラノ・コルティナ五輪。その開会式で、各国選手団に続いて入場した五輪旗、白地に青、黄、黒、緑、赤の5つの輪が描かれたオリンピックの象徴である旗を持つ8人の旗手のうち、1人が日本人であったことをご覧になっただろうか。前広島市長の秋葉忠利氏である。帰国した秋葉氏に、旗手に選ばれた経緯などを聞いた。現在も核兵器廃絶を目指し活動――開会式、お疲れさまでした。帰国後も観戦していますか