お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。結婚と第1子誕生発表の裏話を明かした。1月31日に発表された朗報。芸人仲間には事前に報告し、ジュニアにも昨年10月には伝えていたという。ジュニアからは「いっさい漏れへんかったやろ！妻にだけは言ったけど、それ以外言ってない」と口のかたさをアピールされた。報告した人たちの中でも「今田（耕司）さんがすごく