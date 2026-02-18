ゾロ牧場として知られるエプスタイン氏所有の米ニューメキシコ州の地所＝2019年7月/Drone Base/Reuters/File（CNN）米ニューメキシコ州議会下院は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏が同州に所有していた牧場を調査するため、超党派の特別委員会を設置することを承認した。16日に可決されたこの法案は、「真実委員会」と呼ばれる当該の委員会に対し、「ゾロ牧場」として知られるこの地所における