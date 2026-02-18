ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体と女子個人ノーマルヒルでともに銅メダルを獲得した丸山希（北野建設）と、混合団体銅の高梨沙羅（クラレ）が１８日帰国し、羽田空港で記者会見に臨んだ。五輪初出場で、日本勢メダル第１号となった丸山は「大満足の五輪。チームジャパンの勢いづけになれていたら、すごくうれしい」と喜びを語った。前回北京大会でのスーツの規定違反による失格を経て、メダル獲得に貢