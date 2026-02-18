◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)3位決定戦でアメリカに勝利し銅メダルを獲得した、スピードスケート女子団体パシュート。郄木美帆選手と佐藤綾乃選手がお互いへの胸の内を明かしました。女子団体パシュートは2018年平昌で金メダル、2022年北京で銀メダル、そして今大会は銅メダルを獲得し3大会連続のメダル達成となりました。郄木選手