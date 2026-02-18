中央自動車道の国立府中インターチェンジ付近で観光バスが炎上し、乗客ら約40人が避難しました。18日午前9時ごろ、中央道下りの国立府中インターチェンジと八王子料金所の間で「観光バスが燃えている」と110番通報がありました。バスはエンジンの不調で路肩に停まったあと車体後部にあるエンジンルーム付近から燃え始め、座席なども燃え、約40分後にほぼ消し止められました。乗客と運転手の約40人は全員避難し、けが人はいないとい