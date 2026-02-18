スターバックスでは、2月18日(水)よりSAKURAシーズンが始まります。今回発売されるSAKURAビバレッジは、『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』、『桜 咲くよ ラテ』、『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の３種類。それぞれの特徴やおすすめのカスタマイズを、メディア向けに開催された試飲会で聞いてきました。2月18日(水)より発売する3種類のSAKURAビバレッジ新作『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』はどんな味?スターバックスで毎年大人気のSAKUR