Automatticは2026年2月17日に、WordPress.comに内蔵型のAIアシスタントを導入したことを発表しました。この新機能により、ユーザーは専門的なコードの知識がなくても、自然言語を用いた直感的なコマンドを通じてウェブサイト全体のレイアウトやデザインを直接変更できるようになります。Introducing the WordPress AI Assistant - Now Built Into WordPress.comhttps://wordpress.com/blog/2026/02/17/wordpress-ai-assistant/Word