ドウシシャは、スムージーなどを簡単に作れるコードレス仕様のタンブラー型ポータブルミキサー「Mix＆Go（ミックスアンドゴー）」（PMB-70）を、2026年2月18日に発売します。カラーはホワイトとブラックの2色。実売価格は6578円（税込）。 「Mix＆Go」（ホワイト／ブラック） 記事のポイント 職場やジムなど、どこでも手軽に使える充電式のポータブルミキサー。冷凍フルーツやミルク、豆乳などを入れて混ぜるだけで本格