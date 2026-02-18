高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（第98回）が18日に放送され、司之介（岡部たかし）が小豆相場に手を出した理由を告白。ネット上には賛否の声が相次いだ。【写真】司之介の言葉に困惑する荒金九州男司之介は小豆相場を持ちかけてきた荒金九州男（夙川アトム）と再会。ソワソワした様子の司之介は、預けていた金について「それで…どげな