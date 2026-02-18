柄本佑が主演する映画『メモリィズ』にイッセー尾形、穂志もえか、香椎由宇、梅沢昌代、伊佐山ひろ子、成田裕介、占部房子の出演が決定。合わせて、場面写真が解禁された。【写真】追加キャスト7名の姿も映画『メモリィズ』場面写真ギャラリー雄太（柄本）が九州の田舎町へとやって来たのは、脚を骨折した義父が回復するまで身の回りの世話をするためだった。義父が営む昔ながらの写真館の仕事を手伝いながら、東京にいる妻