ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が１７日（日本時間１８日）、ＷＢＣ米国代表不参加についてあらためて言及した。２３年大会の同代表で主軸を務めたベッツは今回、妻の出産予定が重なり、参加を辞退している。囲み取材に応じたベッツは「子どもが生まれるタイミングが悪くなければ出ていたと思う。でも、子どもというのは、いつだって祝福だからね」と、家庭を優先したと強調。２８年には地元ロサンゼルスで夏季五輪が開催