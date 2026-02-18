ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで7位となったスノーボーダーの平野歩夢選手が2026年2月17日、自身のインスタグラムを更新し、大会を終えての思いをつづった。「生きてる事に感謝せざるをえない気持ちを改めて痛感しました」22年に行われた北京五輪の金メダリストである平野選手は、1月17日のW杯で転倒し、骨盤の腸骨と鼻骨の2か所を骨折。ミラノ五輪は怪我を押しての出場となった。満身創痍で臨んだ五輪だが