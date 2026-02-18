ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。ペアでの優勝は日本史上初。三浦が更新したインスタにはコメントや「いいね」が殺到している。三浦が１８日、自身のインスタグラムを更新。「オリンピック団体戦、個人戦での沢山の応援、本当にありがとうございました。７年間の想いが詰まったオリンピック。自分たちの積み上