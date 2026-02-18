決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ第１戦の８試合のうち４試合が１７日に行われ、前回大会優勝のパリＳＧは、ＭＦ南野が負傷離脱中のモナコと、フランスリーグ同士のアウェー戦に臨んだ。モナコの米国代表ＦＷバログンに序盤に２得点を許したが、パリＳＧは前半のうちに追いつくと、後半２２分にＦＷドゥエがこの日自身２点目となる決勝点を挙げ、３―２で先勝した。モナコは後半立ち上がりに退場者を出したのが痛手だった