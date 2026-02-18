UAが、30周年記念アルバム『NEWME』を本日リリースした今作のタイトル『NEWME』には、単に新しい自分に生まれ変わるということではなく、日常の中で好奇心を忘れず、新鮮な目線を持っていられるようにというUAの想いが込められているという。アルバムには、2025年に配信された「Happy」、2月11日に先行配信された「WAKEUP feat. MFS」を含む全11曲が収録されている。新曲としては、2023年に逝去した坂本龍一が最晩年に書き下ろした