中日は１８日、本拠地開幕戦となる３月３１日・巨人戦の始球式をプロ車いすテニスプレーヤーで、生涯ゴールデンスラムを達成した愛知出身の小田凱人が務めると発表した。小田は２００６年５月８日生まれ。９歳で骨肉腫になり、車いす生活に。１０歳から車いすテニスを始め、１８歳以下世界ＮＯ１決定戦「世界ジュニアマスターズ」単複優勝、世界ジュニアランキング１位を最年少で達成した。２１年には、世界国別選手権「ＢＮ