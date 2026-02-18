町田FWテテ・イェンギがACLEで2ゴールAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は2月17日に各地でリーグステージ最終節の試合が行われ、FC町田ゼルビアが成都蓉城（中国）に3-2で勝利。新外国人FWテテ・イェンギがあいさつ代わりの2ゴールを決めた。前半7分に左サイドからクロスが入ると、ゴール前にはフリーで待つイェンギの姿が。あっさりとヘディングで流し込み、197センチの長身ストライカーは来日初ゴールを決めた。さら