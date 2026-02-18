小川航基は佐野航大のアシストから今季8点目を決めたオランダ1部NECナイメヘンの日本代表FW小川航基が現地時間2月17日、リーグ第23節のスパルタ・ロッテルダム戦で今季8ゴール目を決めた。現地メディア「Voetbal International」は「黄金の交代劇」と伝え、途中出場でチームを救った日本人ストライカーを称えた。欧州チャンピオンズリーグ出場権を争うNECは、MF三戸俊介が所属するスパルタと対戦。だが後半19分に先制ゴールを