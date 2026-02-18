ヴィニシウスへの人種差別騒動にも言及ポルトガル1部ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、現地時間2月17日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）プレーオフ第1戦のレアル・マドリード戦（0-1）で退場処分となった。「FOXスポーツ」のメキシコ版が報じている。試合後、指揮官はフランス人主審の判定に対し「レアル・マドリードを保護する役割を持っていた」と指摘し、特定の選手への警告を意図的に避けたと非難し