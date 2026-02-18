佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「花粉予想」 日本気象協会の予想によると、18日の花粉の飛散は「やや多い」見込みです。飯塚市では「多い」でしょう。花粉症の方はマスクやメガネなどで対策をするようにしましょう。 「気温の移り変わり（福岡市）」 木曜日まではこの時期らしい気温ですが、金曜日以降は一気に気温が上がります。特に今週末の日曜日は最高気温が21℃