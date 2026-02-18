この先2月19日(木)〜3月3日(火)は、前半は高気圧に覆われて春の陽気の日が多い一方、24日(火)から25日(水)にかけては低気圧や前線で広い範囲で天気が崩れるでしょう。2週目の2月26日(木)〜3月3日(火)は短い周期で天気が変わりそうです。前半は春の陽気2月19日(木)〜25日(水)は、全国的に前半ほど春の陽気を感じやすい一週間です。3連休の23日(月)にかけて、本州を中心に晴れ間が広がるでしょう。気温も日ごとに上がり、特に3連休は