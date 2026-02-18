銀座三越にて、限定含む4000以上のグッズが勢揃いするディズニー最大級のショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026 in銀座三越」を開催！「スター」をテーマに、世代を超えて愛され続けるディズニースターキャラクターたちが輝く特別なグッズが展開されます☆ ディズニー「Disney THE MARKET 2026 in銀座三越」 開催期間：2026年2月25日（水）〜3月16日（月）※最終日午後6時終了会場：銀座三越 新館7階 催