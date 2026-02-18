お笑いコンビ「野性爆弾」くっきー！（49）が17日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。お笑いコンビ「金魚番長」の箕輪智征（31）の結婚を祝福した。先月、コンビでパーソナリティーを務めるポッドキャスト番組で結婚を発表した箕輪に対し、レギュラー陣は改めて祝福した。合コンで知り合ったお相手の一般女性とは、4年の交際を経て結婚。相方・古市勇介は面識がなく、