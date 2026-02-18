手品師のマギー審司（52）が18日、自身のインスタグラムを更新。日本ハム・新庄剛志監督（54）との再会ショットを投稿した。「再会」と記し、1枚の写真を投稿。「沖縄キャンプで僕らが中に入れないということで、わざわざ出て来てくれましたBIG BOSS 新庄剛志監督」とつづり、新庄監督との再会ショットを披露した。「監督になって中々会えなくなって久しぶりに会えました」とマギー。「やっぱりオーラが凄いし最強のパワー