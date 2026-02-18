大阪府庁大阪府立高の元教諭からわいせつな行為を受けたとして教え子だった女性から告発があったにもかかわらず、府教育委員会が5年間放置していた疑いのあることが18日、分かった。府監査委員が公表した住民監査請求結果で明らかになった。監査委員によると、府教委は2020年に告発文書を受け取っていたが、25年に女性が再度通報するまで調査した事実が確認できなかった。監査委員は「適切でない」と指摘。府教委は「当時の判