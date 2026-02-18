「おれは人生で何がしたかったのだろうか」【写真】この記事の写真を見る（2枚）27歳で大学に入り、31歳で就職氷河期に放り出された男は、長い迷走の末、なぜ“暴力団博士”と呼ばれる存在になったのか。貧困、家庭内暴力、非行、挫折。そのすべてをくぐり抜けた先にあった、人生を決定づけた「5分間」を辿る。ノンフィクション作家で社会学者の廣末登氏の新刊『ヤクザが消えた裏社会』（筑摩書房）より一部抜粋してお届けする