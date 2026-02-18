いい飼い主とは？ 結論から言うと、いい飼い主とは「愛犬を正しくしつけられる人」です。 犬が人間社会の中で暮らすためには、人間社会のルールを覚え、それに従えなければなりません。犬にそのルールを教え、上手に適応させることがしつけです。きちんとしつけられた犬は、人間社会の中でも無理なく快適で安全に暮らせるようになるのです。 いい飼い主は、まず周囲の人に配慮できなければなりません。その上で、