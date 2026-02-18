味の素の中四国支店は、地元食材を活用した「栄養バランスのよい食事で免疫力アップ！」を応援するため、やまぐち・「勝ち飯」（第6弾）と題したメニューリーフレットを作成。山口県内の丸久・アルク、アトラス、サンマート、中央フード、まごころ市場の約90店舗で28日まで店頭配布している。メニューリーフレットは、県が開発したオリジナル野菜の「はなっこりー」「くじら」「長州乾椎茸」などの県産食材を使用した献立、単