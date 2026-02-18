アンカー・ジャパンは、音響ブランド「Soundcore」よりホームシアターシステム「Soundcore Nebula P1」を2月18日に発売する、価格は14万9900円。 同社では、これまでプロジェクターを含めて「nebula」ブランドとして製品を販売してきたが、同製品では、これまで音響製品のブランドとして展開していた「Soundcore」に統合される形で販売される。 Soundcoreブランドの新しいラインアップ