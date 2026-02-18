レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールに対して人種差別発言をしたとされるベンフィカに所属するアルゼンチン代表FWジャンルカ・プレスティアーニを痛烈に批判した。17日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグが17日に行われ、レアル・マドリードはベンフィカと対戦。50分