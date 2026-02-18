今冬にRB大宮アルディージャからオランダの強豪AZへ完全移籍したDF市原吏音が、いきなり現地で高い評価を獲得した。AZのリザーブチームであるヨングAZでプレーするU-23日本代表の20歳は、現地２月13日に行なわれたオランダ２部リーグ第27節のTOPオス戦で待望のオランダデビュー。センターバックとして先発フル出場を果たし、３−０の快勝に大きく貢献した。対人の強さとカバーリング、そして持ち前のスピードを存分に発揮。