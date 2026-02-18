「ピュアスムース泡洗顔料」ファンケルは、3月末から「ピュアスムース泡洗顔料」（容量：150mL）を全国のツルハグループとウエルシアグループ（一部店舗を除く）で発売する。また、3月から順次、＠cosme STORE・ECモール（一部店舗を除く）で先行発売する。同製品は、デリケートな肌のことを考えた洗顔料「ピュアモイスト泡洗顔料」の肌へのいたわり設計に加え、独自の「角栓クラッシュテクノロジー」による角栓ケア技術を採用し、