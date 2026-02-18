前線を伴った低気圧が日本海から北海道へと進む見込みです。このため、きょう18日からあす19日にかけて、北日本や北陸では次第に雪や雨の範囲が広がり、雷を伴って降る所もあるでしょう。西日本の日本海側もきょうは雲が広がりやすく、雨や雪の降る所がありそうです。あすは明け方まで雪の残る所もありますが、次第に天気は回復する見込みです。東日本や西日本の太平洋側では概ね晴れるでしょう。沖縄はきょうはくもりや雨となりま