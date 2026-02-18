三菱食品は、発売から9年目を迎える健康ブランド「からだシフト」から、「糖質コントロール」シリーズ（常温）の「ふりかけ」2品を、スーパーマーケット、ドラッグストアをはじめとした全国の店舗で発売する。＜かつおふりかけ＞は、かつお節の旨みとしょうゆの風味が特徴。＜のりたまごふりかけ＞は、海苔とたまごの風味が特徴になっている。「糖質オフごはん大麦入り」と一緒に試してみてｈｐしい考え。からだシフト「糖質コント