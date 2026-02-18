「カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、濃厚な味わいとハードな噛みごたえを両立させたグミ「カンロ ザ・ストロンググミ」シリーズから、「カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」を2月26日に全国のセブン−イレブン店舗限定で発売する。昨今硬め食感が魅力の「ハード系グミ」の人気が高まる中、カンロでは2020年に「硬さだけでなく美味しさにもこだわったグミ」