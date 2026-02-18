「ふわとろ仕立て かに玉／明石焼風／デミオムレツ」永谷園は、玉子惣菜の素の新シリーズ「ふわとろ仕立て かに玉」「同 明石焼風」「同 デミオムレツ」を3月2日に発売する。ふわとろ品質のかに玉の素やふわふわ粉を使用した玉子にあんやソースをかけることで、「ふわとろ」食感の玉子おかずに仕上がる。かに玉やオムライスなどの玉子料理は“ふわとろ食感”がトレンド。「ふわとろ仕立て」シリーズなら、誰が作ってもふわとろに仕