左から：「白鶴 ぷるぷるパイン 190ml」「同 マスカット 190ml」白鶴酒造は、「白鶴 ぷるぷるパイン 190ml」を3月13日から期間限定発売する。同商品は、ゴールデンパイン果汁を使用したパインの豊かな香りとジューシーな味わいが楽しめる。また、これまで秋冬限定商品として好評を得ていた「同 マスカット 190ml」は、春夏も楽しみたいという消費者の声に応えて通年販売を開始する。マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用