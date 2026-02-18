ヒラリー・クリントン元米国務長官/Adam Berry/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）ヒラリー・クリントン元米国務長官は17日放送の英BBCのインタビューで、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪、ジェフリー・エプスタイン氏に関する文書数百万ページの公開をめぐる対応に言及し、トランプ政権による「継続的な隠蔽（いんぺい）」を批判した。クリントン氏はドイツ首都ベルリンで先週末に開催されたミュンヘン安全保障会議