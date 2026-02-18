ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。１７日のカーリング女子１次リーグで、日本（フォルティウス）はイタリアに６―８で惜敗した。４連敗で通算１勝６敗となり、２試合を残して１次リーグ敗退が決定。日本勢の３大会連続のメダル獲得はならなかった。日本は格下のイタリアにも敗れ、わずかに開いていたメダルへの扉が完全に閉ざされた。７試合で１勝しか挙げられず、出場１０チームで単独の最下