ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）と丸山希（27＝北野建設）が18日、ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて羽田空港に帰国した。高梨は混合団体で銅メダル、丸山は個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得した。高梨は混合団体の試合を終えた10日夜、獲得した銅メダルを首から提げたまま眠りに就いたという。「メダルを獲れた日の夜はずっと首から提げていた。帰ってきたのが夜11時頃で、疲れ果てて